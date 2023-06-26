Артисты Большого театра обратились за помощью к Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что артисты Большого театра обратились к ней за помощью.

Волочкова рассказала, что получила анонимное сообщение и статью, где танцоры простят защитить их права, касающиеся пенсии. По словам звезды, артисты балета, заканчивающиеся свою карьеру, могут получить выплаты только спустя 5 лет.

Волочкова готова встать на защиту артистов.

«В статье артисты признаются в том, что многие боятся даже назвать свои имена по причине гнета со стороны руководства театра. Я их понимаю… Но я смелый человек. И считаю необходимым придать огласке эту ситуацию», — заявила балерина.

Волочкова отметила, что готова возглавить движение артистов балета. По ее мнению, коллегам стоит обратить в Государственную думу с коллективным письмом и просьбой назначить встречу по данному вопросу.

С 2003 года Волочкова судится с представителями Большого театра. Балерина пытается взыскать деньги за 18 лет работы в театре и признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она отправлялась в отпуск без сохранения заработной платы.