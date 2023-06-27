Раскритикованная украинцами Лобода извинилась

Раскритикованная украинцами певица Светлана Лобода извинилась. Об этом сообщает «Царьград».

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По данным издания, 25 июня исполнительница давала концерт в одном из парков Харькова. Там среди зрителей она увидела несовершеннолетнюю девушку с плакатом «Харьков без Лободы», после чего спросила у активистки, кто ее отправил на выступление и заплатил за эту акцию.

Реакция Лободы вызвала критику со стороны жителей Украины, и уже через день после концерта певица записала в своих социальных сетях видеообращение, в котором принесла девушке и ее родным извинения.

Артистка заявила, что жительница Харькова имеет право на свою позицию, а также добавила, что отреагировала на плакат подобным образом из-за волнения.