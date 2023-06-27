В Ростове-на-Дону начался "отмененный концерт" Арбениной

Концерт группы "Ночные снайперы" начался в культурно-спортивном комплексе (КСК) "Экспресс" в Ростове-на-Дону вопреки сообщениям об отмене выступления по техническим причинам, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Об отмене выступления на площадке КСК "Экспресс", принадлежащей Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД), ранее заявляла депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, направившая письма в адрес начальника СКЖД и директора КСК "Экспресс" с просьбой отменить концерт. В ответ руководство площадки сообщило о том, что концерт не может быть проведен по техническим причинам.

Арбенина прибыла в город, концерт начался на заранее запланированной площадке. В пресс-службе СКЖД ТАСС пояснили, что еще накануне договора у КСК "Экспресс" с организаторами выступления не было. В КСК "Экспресс" ТАСС в день концерта подтвердили, что артистам все-таки была предоставлена площадка для выступления, не объяснив причины изменения решения.

На прошлой неделе Стенякина обратилась с просьбой об отмене выступления Арбениной на площадке КСК "Экспресс" и получила официальный ответ от учредителей площадки о том, что этот концерт не планировался. Еще 14 июня они оповестили организаторов и представителей музыкантов о том, что мероприятие на площадке провести "не представляется возможным".