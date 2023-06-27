Дана Борисова назвала число сделанных ею абортов

Дана Борисова решила раскрыть некоторые детали своей личной жизни. Она откровенно рассказала о своих ошибках, совершенных в молодости. Телезвезда не скрывает, что у нее было много романов, которые редко перерастали во что-то серьезное.

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Дана объясняет это воспитанием: как она говорит, в ее семье не было принято говорить об отношениях мужчины и женщины. У нее сложилась убеждение, что если мужчина сказал комплимент, она ему уже что-то должна. По словам телеведущей, в молодости она не умела отказывать и была довольно безответственной в том, что касается близких отношений.

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Все это имело свои печальные последствия. Как призналась Дана Борисова, к 30 годам ей неоднократно приходилось прибегать к прерыванию беременности - как на ранних, так и на более поздних сроках. Всего, по ее словам, она сделала 9 абортов.

"Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике", - говорит она.

Звезда рассказала, что однажды она узнала, что ждет ребенка от мужчины, который плохо с ней обращался. По ее словам, он являлся представителем силового ведомства. Узнав о слухах, что она употребляет запрещенные вещества, он увез ее в загородный дом, где она в итоге прожила два месяца. Там был высокий забор и две собаки, которых он спускал с поводка, когда куда-либо уезжал.

По словам Даны, она чувствовала себя заложницей. Мужчина вел себя с ней грубо, постоянно кричал. Она очень его боялась и забивалась в угол.

"Он разговаривал со мной как с ничтожеством, как с падшей. Я все время была в страхе", - рассказала Дана Борисова в шоу "Исповедь".

Она решила ничего не говорить мужчине и прервать беременность. Как утверждает звезда, она опасалась, что тот ее либо запрет на всю жизнь, либо убьет. В конце концов ей удалось сбежать.