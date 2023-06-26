Иосиф Пригожин объяснил свои слова про смену фамилии

Продюсер Пригожин объяснил свои слова про смену фамилии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал свои ранние слова о желании сменить фамилию из-за вооруженного мятежа его однофамильца и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина шуткой, отметив, что делать этого он не собирается.
Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру».
«Это шутка, чтобы снять стресс», — сказал продюсер.
Также же Пригожин указал, что именно он сделал эту фамилию популярной.
Ранее он заявил о желании сменить фамилию после мятежа своего однофамильца. Это произошло на фоне большого количества сообщений от людей, которые спутали главу ЧВК «Вагнер» с продюсером. В частности, Пригожина просили «вернуть Ростов». По словам продюсера, он воспринял эти сообщения с пониманием.
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