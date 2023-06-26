Иосиф Пригожин объяснил свои слова про смену фамилии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал свои ранние слова о желании сменить фамилию из-за вооруженного мятежа его однофамильца и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина шуткой, отметив, что делать этого он не собирается.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру».

«Это шутка, чтобы снять стресс», — сказал продюсер.

Также же Пригожин указал, что именно он сделал эту фамилию популярной.