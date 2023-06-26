Певец Льюис Капальди потерял голос на сцене

Британский певец Льюис Капальди на фестивале в Гластонбери с трудом смог завершить свое выступление из-за сорванного голоса, сообщает Sky News.
«Я буду честен со всеми, но я начинаю терять голос, но мы будем продолжать и будем идти до конца. Мне просто нужно, чтобы вы все пели со мной так громко, как только сможете, если вы не против?» — обратился Капальди к фанатам в начале выступления.
Отмечается, что за несколько недель до мероприятия музыкант отменил ближайшие выступления, чтобы подготовиться к фестивалю. Зрители поддерживали Капальди, у которого во время концерта обострился синдром Туррета. Фанаты пели хором песни музыканта, чтобы показать, что не разочарованы выступлением. В конце Капальди уточнил, что возьмет паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.
«Я чувствую, что в ближайшие пару недель у меня будет еще один небольшой перерыв. Так что, вероятно, вы не увидите меня, может быть, даже до конца года», — резюмировал музыкант.