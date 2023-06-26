Сын рэпера Гуфа стал жертвой мошенников

Сэм, сын рэпера Алексея Долматова (Гуфа), рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стал жертвой мошенников. Об этом пишет «Газета.Ru».

Долматов-младший пояснил, что злоумышленники мошенническим путем выманили у него ценные игровые предметы в видеоигре Roblox. Общая сумма утраченного имущества составила 50 тыс. рублей.

Мама пострадавшего мальчика, владелица сети салонов красоты Ai Lab Айза-Лилуна Анохина, обратилась за помощью к своим подписчикам. Она призвала в соцсетях рассказать ей, как можно возвратить вещи сына.