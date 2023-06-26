Стало известно, сколько Юлия Высоцкая заработала на передаче «Едим дома»

Телеведущая Юлия Высоцкая, чьи кулинарные навыки в последнее время стали причиной насмешек для пользователей сети, заработала более 150 миллионов рублей за 2022 год благодаря компаниям, которые выпускают продукцию под брендом шоу Высоцкой "Едим дома". Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

По данным СМИ, телеведущая является учредителем 12 компаний, среди которых ставший мемом медиапродукт Высоцкой "Едимдома.ру", который принес ей 76 млн рублей выручки за прошлый год. Помимо этого, актриса заработала еще 63 млн рублей благодаря работе "Студии едим дома", еще 1,5 млн она получила от ООО "Едим дома ритейл".

Однако самым прибыльным бизнесом Высоцкой является ООО "Криэйтив брендинг эйдженси" - фирма предоставляет предпринимателям вспомогательные услуги, компания принесла телеведущей 81 млн рублей за 2022 год.

Некоторое время назад в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой "Едим дома", которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.