На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за налоговой задолженности

На российскую актрису и звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга, завели дело из-за налоговой задолженности. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, федеральная налоговая служба внесла артистку в «черный список» из-за долга в размере 170 тысяч рублей. Часть суммы передана на взыскание судебным приставам.

В июне прошлого года стало известно, что Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов.