В Ростове-на-Дону отменили концерт Арбениной

В Ростове-на-Дону отменили концерт исполнительницы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», передает Telegram-канал Baza. Выступление артистки было запланировано на 27 июня в культурно-спортивном комплексе «Экспресс».

Сама Арбенина 25 июня записала видеообращение к своим фанатам: «Ростов, 27 у нас все в силе».

Ранее выступления «Ночных снайперов» были отменены в нескольких городах России, включая Казань и Пермь.

Еще раньше сообщалось, что концерты Арбениной и «Ночных снайперов», которые должны были пройти 12 и 17 апреля в рамках российского тура в Перми и Тольятти, были отменены. Также выступления не состоялись в Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону.

Арбенина после отмены нескольких концертов опубликовала в соцсетях текст песни «Гавань». Там встречается фраза «стой на своем».