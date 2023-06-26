Иосиф Пригожин рассказал о знакомстве с бизнесменом-однофамильцем

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что лично знаком с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер». В разговоре с Lenta.ru он отметил, что «знает многих» из-за своей профессии. При этом по части выступлений однофамильцы ни разе не пересекались.

В моей записной книжке 9000 телефонных номеров. В силу своей профессии я знаю многих. По долгу работу мы видели всех. <...> Никаких близостей ни с кем ни у кого нет. <...> У него не выступали, в этой части точно никогда не пересекались, — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Продюсер уточнил, что бывал в заведениях, которые принадлежат бизнесмену. Он пояснил, что виделся с Евгением Пригожиным именно там. При этом о близком личном общении или сотрудничестве речи не шло, добавил продюсер.

Мы бывали в заведениях, которые ему принадлежат или принадлежали. Вы спросили, знакомы ли мы, отвечу, что мы виделись. Виделись мы со всеми в этой жизни. У него много разных заведений, поэтому, естественно, виделись, — заключил Иосиф Пригожин.