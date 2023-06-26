На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долгов

На Заворотнюк заведено дело из-за крупного долга
На актрису Анастасию Заворотнюк заведено дело в связи с долгами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Она была внесена Федеральной налоговой службой в «черный список». Сумма задолженности на сегодняшний день составляет 170 тысяч рублей. Ее передали судебным приставам на взыскание.
Зимой стало известно о наложении на автомобиль Porsche актрисы ареста. Она купила его в 2014 году и записала на свою мать. В феврале текущего года судом было вынесено решение о взыскании с матери Заворотнюк долга в размере 127 тыс. рублей.
Судебными приставами было возбуждено производство. Также был наложен арест на автомобиль.
Ранее стало известно о возмещении блогером Еленой Блиновской около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов. Суммарный размер неуплаченных налогов, предъявляемый блогеру, составляет более 900 миллионов рублей.