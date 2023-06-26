На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долгов

На актрису Анастасию Заворотнюк заведено дело в связи с долгами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Она была внесена Федеральной налоговой службой в «черный список». Сумма задолженности на сегодняшний день составляет 170 тысяч рублей. Ее передали судебным приставам на взыскание.

Зимой стало известно о наложении на автомобиль Porsche актрисы ареста. Она купила его в 2014 году и записала на свою мать. В феврале текущего года судом было вынесено решение о взыскании с матери Заворотнюк долга в размере 127 тыс. рублей.

Судебными приставами было возбуждено производство. Также был наложен арест на автомобиль.