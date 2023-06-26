25-летний самарский певец Эдуард Шарлот у себя в социальных сетях показал, как сжигает российский паспорт. Об этом сообщает RT.

Шарлот заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет в Киев. До этого общественники из движения "Зов народа" обратились к главе МВД РФ из-за публикации музыканта, в которой он критиковал российскую власть - пел песню про президента России и рвал его портрет.

"Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка", — сказал один из активистов.