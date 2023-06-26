На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долгов

Судебные приставы завели дело на актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом сообщает kp.ru.

Федеральная налоговая служба внесла Заворотнюк в "черный список" из-за долга в 170 тысяч рублей. Сумма передана на взыскание судебным приставам.

В феврале появилась информация, что приставы наложили арест на автомобиль Porsche актрисы. Заворотнюк приобрела автомобиль Porsche Panamera в 2014 году и записала на свою мать Валентину.

В начале февраля суд вынес решение взыскать с матери Заворотнюк долг в размере 127 тыс. рублей, судебные приставы возбудили производство и наложили арест на машину. В том же месяце Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники, где она проходила терапию от последствий глиобластомы головного мозга, с которой борется четыре года. Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают.