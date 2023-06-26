Знаменитости не хотят работать с принцем Гарри и Меган Маркл из-за их репутации

Знаменитости не хотят сотрудничать с принцем Гарри и его женой Меган Маркл из-за их ненадежной репутации. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

"Знаменитости и бренды дистанцируются от герцогов Сассекских, потому что они кажутся неудачниками, - заявила в эфире комментатор Кинси Шофилд. - Они много обещают, но не выполняют обязательства".

Сейчас единственным успешным проектом Гарри и Меган является сериал на Netflix.

Так, американская певица Тейлор Свифт отклонила приглашение герцогини Сассекской посетить ее подкаст Archetypes. Ранее стало известно, что стриминговый гигант Spotify решил расторгнуть многомиллионный контракт с Гарри и Меган "по обоюдному согласию". Топ-менеджер сервиса назвал пару "мошенниками", поскольку за три года сотрудничества вышел всего один сезон подкаста.