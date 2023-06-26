Иосиф Пригожин рассказал о своей реакции на мем «Нет, газель как раз моя»

Иосиф Пригожин рассказал, на что потратил бы 4 млрд руб., найденные у офиса Евгения Пригожина
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Газете.Ru», что если бы найденные в «Газели» во дворе офиса Евгения Пригожина 4 млрд рублей принадлежали ему, то он бы потратил их на новый альбом Валерии и на благотворительность. Мем с участием продюсера Иосифа Пригожина «Нет, газель как раз моя» появился 24 июня после того, как полиция нашла во дворе офиса основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге «Газель» с 4 млрд рублей.
«Давайте я буду предельно честен. Безусловно, я бы купил себе загородный дом. Я бы снял несколько клипов для Валерии, записал бы новый альбом, оставил бы деньги на новый концерт. Еще бы чуть-чуть оставил на жизнь, а все остальное потратил бы на благотворительность. В том числе на нужды, связанные с определенными обстоятельствами. Это солидные деньги, безусловно. Я думаю, точно, как минимум половина бы из этой суммы пошла бы на благотворительность», — сказал Пригожин.
Он отметил, что ему «сотнями» присылают шутки и мемы, на которых путают с однофамильцем, Евгением Пригожиным.
«Отношусь к этому с юмором. А какой вариант? Хотя сначала (24 июня – «Газета.Ru») было действительно не до шуток. Было не смешно. Ситуация непростая, тревожная, волнительная. Мне стали присылать мемы сотнями, разные. Ну что мне сделать? У меня фамилия дана родителями от рождения. Я давно с этой фамилией живу и давно в индустрии развлечений. Куда мне ее девать?» — заключил Пригожин.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.
Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».
Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. По итогам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.