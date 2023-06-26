Иосиф Пригожин рассказал о своей реакции на мем «Нет, газель как раз моя»

«Давайте я буду предельно честен. Безусловно, я бы купил себе загородный дом. Я бы снял несколько клипов для Валерии, записал бы новый альбом, оставил бы деньги на новый концерт. Еще бы чуть-чуть оставил на жизнь, а все остальное потратил бы на благотворительность. В том числе на нужды, связанные с определенными обстоятельствами. Это солидные деньги, безусловно. Я думаю, точно, как минимум половина бы из этой суммы пошла бы на благотворительность», — сказал Пригожин.