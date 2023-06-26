«Сумасшедшая жена»: Кучера резко высказался о супруге актера Назарова
Уехавший во Францию актер Дмитрий Назаров продолжает поливать грязью Россию и ее руководство. Из-за разных политических взглядов он поссорился со своим коллегой Оскаром Кучерой.
Несмотря на разногласия, актер не держит зла на Назарова. По его мнению, звезда сериала «Кухня» попал под пагубное влияние.
— Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь. Я, по сути, не сказал про него ничего плохого, пока он не написал свой стишочек в ответ, — сказал Кучера в эфире шоу «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Похожего мнения придерживается актер Валерий Баринов. Он считает, что Назаровым очень легко манипулировать. Супругу звезды сериала «Кухня» он назвал «дурой».
В начале февраля сообщалось, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева скоро уедут в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в другой стране. В программе прозвучат романсы, стихи и басни актера, а также популярные песни на русском и французском языках.