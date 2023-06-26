«Сумасшедшая жена»: Кучера резко высказался о супруге актера Назарова

— Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь. Я, по сути, не сказал про него ничего плохого, пока он не написал свой стишочек в ответ, — сказал Кучера в эфире шоу «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».