Cтало известно, что происходит с Дианой Гурцкой после смерти мужа

Совсем недавно Диана Гурцкая похоронила своего супруга — Петра Кучеренко. Мужчина скончался, пока летел в самолете. У него остановилось сердце. Правда, семья бизнесмена не подтверждала эту информацию.

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Стоит отметить, что Диана на похоронах была не в себе, ни с кем не говорила и много плакала. Поддерживал ее в трудный момент сын.

После у Гурцкой начались проблемы со здоровьем, ведь она запустила себя. Стало известно, что родственники увезли Диану в Абхазию, чтобы она могла там дышать свежим воздухом и приходить в себя. При этом артистка в основном лежит в кровати и ни с кем не контактирует. Она игнорирует звонки даже близких. О Диане сейчас заботятся ее братья.