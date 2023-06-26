Китайский целитель не смог помочь Юрию Антонову

"Он мог бы помочь, но того препарата, который был мне нужен, у него с собой не было. Он его не привез, потому что не предполагал, что я приеду", - рассказал артист.

По словам Антонова, он случайно узнал о существовании целителя и прилетел в Дубай, где он находился на тот момент.

"Встретился с ним, он понял причину боли. "Мне нужен порошок, а он в Китае находится", — сказал он. А в Россию этот целитель не приезжает и не приезжал никогда. Видимо, ему здесь неинтересно. А в Дубае деньги большие", - поделился композитор.

Три года назад Антонов получил травму ноги и после операции ходил с тростью. Певец проходил реабилитацию, пытаясь избавиться от болей, в Европе, в Арабских Эмиратах, в Китае, но значительных улучшений не произошло. Он утверждает, что боль в ноге так и не утихла, из-за чего редко появляется на публике и большую часть времени находится в своей усадьбе - Антонов проводит время со своими животными.