Гороскоп на 27 июня 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ У вас могут возникнуть сложности на работе. Звёзды советуют вам отвлечься от напряжённой обстановки и найти способ переключить внимание на позитивные моменты. Есть большая вероятность потери денег или вещи. ТЕЛЬЦЫ Вас ждут перемены и смена обстановки. Кто-то решится на переезд или отпуск, а кому-то представится возможность начать долгожданный ремонт. Ближе к полудню приведите в порядок дела с родственниками, иначе рискуете оставить без внимания просьбу близкого человека. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. БЛИЗНЕЦЫ Звёзды сегодня влияют на ваше духовное обновление. В этот день необходимо посетить религиозные заведения, посвятить время молитве или медитации и поблагодарить окружение. Если вы чувствуете желание развиваться в чём-то, постарайтесь исполнить эту потребность. Звёзды будут помогать вам во всём, что связано с благими намерениями и личностным ростом. РАКИ Начало дня будет очень стремительным. Все события случатся именно в первой половине. А вот время после полудня резко поменяет свой темп, и вы сможете расслабиться и перевести дух. Вы столкнётесь не только с бюрократией, но и кознями или откровенным враньём. Приятную новость принесут друзья, будьте готовы к активному вечеру. ЛЬВЫ Не огорчайтесь, если вам придётся принять решение о смене работы или рода деятельности. Многих подтолкнут к судьбоносному решению изменения, которые происходят вокруг. Если вы чётко понимаете, чего хотите, желаемое не заставит себя долго ждать. А вот промедление для вас может обернуться неприятными последствиями. ДЕВЫ Звёзды рекомендуют пересмотреть некоторые планы на день. Если вы поймёте, что удача уходит у вас из рук, просто начинайте делать что-то другое. Беритесь только за то, в чём абсолютно уверены, так вы сможете добиться гораздо большего. Вам придётся потратить время на исправление чужой ошибки. Вечер посвятите домашним делам. ВЕСЫ День не располагает к коммерческим сделкам, дальним дорогам и бумажным заботам. Многие вопросы будут затягиваться, а на пути встретятся барьеры, которые вы просто не успеете вовремя преодолеть. Перенесите на следующие дни важные переговоры, сегодня они не принесут ожидаемого результата - отправляйтесь на прогулку, займитесь домашними делами или насаждайтесь отдыхом с семьёй. СКОРПИОНЫ Упорство и активность сегодня будут вознаграждены вниманием коллег и похвалой руководства. Не бойтесь проявлять эрудицию даже там, где ваше мнение не имеет значения. Возможно, вы будете именно тем, кто сможет найти лучшее решение. СТРЕЛЬЦЫ Деловой потенциал возрастает в несколько раз. Перед многими откроются возможности, о которых вы давно мечтали или боялись подумать. Это отличное время для покорения новых вершин и пересмотра своих амбиций. Звёзды помогут смелым и напористыми. КОЗЕРОГИ День пройдёт в позитивных тонах. Всё, что вы запланируете, обязательно сложится. Не следует слишком доверять людям, которые будут уговаривать вас поручиться за их действия, вы можете быть обманутыми. Запомните свой сон, сегодня он может быть вещим и принесёт вам подсказку. ВОДОЛЕИ От тех, кто находится в поиске работы, звёзды потребуют более активных действий. Откроется отличная возможность, которую будет легко упустить, если просто опоздать. Относитесь внимательно к долгам, сегодня не рекомендуются любого рода займы, а заплатить по долгам придётся. Кто-то издалека сообщит вам приятную новость, вечер лучше провести в спокойной обстановке. РЫБЫ Целеустремлённость и желание большего обретёт под собой реальную почву. Помощь со стороны окажется необходима, и вы её получите. Парадокс дня будет заключаться в том, что, чем больше вы будете готовы отдать, тем больше вы получите взамен. Поэтому не скупитесь на помощь и добрые поступки, они вернутся к вам бумерангом.