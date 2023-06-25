Дочь Михаила Барышникова сыграла свадьбу в Нью-Йорке

Дочь советского и американского артиста балета Михаила Барышникова Анна вышла замуж в Нью-Йорке. Кадры со свадьбы девушка опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Судя по кадрам, торжество прошло в узком кругу родственников и близких друзей. Торжество посетил Барышников — на видео он танцевал с маленькой собачкой.

Наследница танцовщика вышла замуж за актера Тедди Бергмана, который снялся в сериалах «Дикинсон» и «Образцовые бунтарки».

Анна родилась в 1992 году в семье Барышникова и балерины Лизы Рейнхарт. В раннем детстве она занималась балетом, а позднее увлеклась актерской деятельностью. После окончания Северо-Западного университета в Иллинойсе дочь Барышникова начала сниматься в различных проектах, среди которых — драма «Манчестер у моря» и сериал «Дикинсон».