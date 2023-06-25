Дакота сообщила, что предчувствовала сложности в стране
Рита Дакота отдыхает с пятилетней дочерью от певца Влада Соколовского и друзьями в Египте. Отдых подходил к концу, но певица, как сама она сообщила в личном блоге, почувствовала, что ей не нужно сейчас возвращаться в Россию.
«Мы должны были еще 24 июня быть в Москве. Но не полетели, а переехали в другой отель еще на четыре дня. Еще в пятницу, за день до всех этих тревожных новостей, я прямо почувствовала, что нам не надо лететь домой», — рассказала певица.
Компании даже пришлось сменить отель, поскольку их номера уже были далее забронированы, - информирует gazeta.ru. Видимо, пропали и авиабилеты.
Певица Рита Дакота сообщила в Telegram-канале, что перенесла свой сольный концерт в Москве. Мероприятие должно было пройти 10 сентября 2023 года. Причиной переноса стал День города. Дакота не предусмотрела праздник. Более того, она не знала, что он пройдет именно 10 и 11 сентября.