Дакота сообщила, что предчувствовала сложности в стране

«Мы должны были еще 24 июня быть в Москве. Но не полетели, а переехали в другой отель еще на четыре дня. Еще в пятницу, за день до всех этих тревожных новостей, я прямо почувствовала, что нам не надо лететь домой», — рассказала певица.