Нюша рассказала о сюрпризе для мамы

Нюша с семьей живет в ОАЭ. Здесь же, в Дубае, певица организовала празднование дня рождения мамы, Ирины Владимировны.

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Певица решила устроить родительнице сюрприз и привезла ее в аквапарк. Ирина Владимировна несколько лет назад получила сертификат дайвера, опустившись на глубину 20 метров. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Как рассказала Нюша, в прошлое посещение аквапарка ее мама увидела, как как по дну аквариума среди рыб плавают аквалангисты, то захотела попробовать так же поплавать. И певица запланировала маму удивить.

«Я запомнила это. И мы просто пошли в аквапарк, она ни о чем не догадывалась. И когда уже подошли к аквариуму, я сказала: “Мамуля, а теперь мы идем погружаться”. Она, конечно, очень обрадовалась, но спросила: “Я что, одна буду”. И чтобы не оставлять маму, я пошла вместе с ней», — написала звезда в личном блоге.

Нюша добавила, что она, в отличие от мамы, никогда не погружалась с аквалангом, так что для нее это был «суперэксперимент».