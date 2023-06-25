Екатерина Андреева очень часто отправляется в путешествия по разным странам мира. Подписчики задали телеведущей каверзный вопрос: сколько же она зарабатывает, коль скоро может позволить себе раз за разом отправляться в вояжи?

Точный размер доходов Андреева называть не стала, сославшись на коммерческую тайну. Но призналась, что ее гонораров как на путешествия не совсем хватает. Все остальное обеспечивает ее супруг, - отмечает utro.ru.

«Меньше миллиона. Когда читаю о размерах своих гонораров, думаю: "Вот бы действительно столько платили". Действительно, у меня обеспеченный муж, оплачивающий путешествия», - сказала телеведущая.