l Андреева объяснила, на что тратит свой заработок
Екатерина Андреева очень часто отправляется в путешествия по разным странам мира. Подписчики задали телеведущей каверзный вопрос: сколько же она зарабатывает, коль скоро может позволить себе раз за разом отправляться в вояжи?
Точный размер доходов Андреева называть не стала, сославшись на коммерческую тайну. Но призналась, что ее гонораров как на путешествия не совсем хватает. Все остальное обеспечивает ее супруг, - отмечает utro.ru.
«Меньше миллиона. Когда читаю о размерах своих гонораров, думаю: "Вот бы действительно столько платили". Действительно, у меня обеспеченный муж, оплачивающий путешествия», - сказала телеведущая.
Помимо работы телеведущей, Андреева занимается и защитой животных. Она – посол леопарда от Всемирного Фонда Дикой Природы