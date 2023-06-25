Иосиф Пригожин захотел сменить фамилию

И знаете, что я думаю? Это конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин (Фамилия Валерии – Перфилова, - прим. ред.). Может, хоть это мне немного поможет», - сказал продюсер.