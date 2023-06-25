Иосиф Пригожин захотел сменить фамилию

Пригожин задумался о смене фамилии
Иосиф Пригожин оказался героем мемов в счете событий, произошедших накануне. Социальные сети продюсера заполнены комментариями «Верни Ростов!», «Не ожидали от тебя, Йося», «Это что, прогрев к новой песне Валерии?!» Хейтеры упражняются в остроумии, а Иосиф, конечно, огорчается, - пишет «Комсомольская Правда». Вплоть до того, что продюсер ужа начал шутить о возможной смене фамилии.
«У меня в записной книжке 9 тысяч номеров. Можете представить, какое количество мемов мне пришло? К счастью, никаких угроз мне не поступало, только шутки. Ну что ж, пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее.
И знаете, что я думаю? Это конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин (Фамилия Валерии – Перфилова, - прим. ред.). Может, хоть это мне немного поможет», - сказал продюсер.
В социальных сетях и ранее появлялись шутки на тему одинаковых фамилий двух Пригожиных – Евгения, главного «вагнеровца» и бизнесмена и Иосифа, музыкального продюсера. Но сейчас, после повергнувшей в шок страну истории с военным выступлением Евгения Пригожина, интернет пестрит множеством мемов, где обыгрывается тема тезок.