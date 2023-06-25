«Боль не проходит»: Антонов пожаловался на здоровье

Юрий Антонов в последние годы редко появляется на публике. Он живет за городом и ведет закрытый образ жизни. Известного певца мучают боли в ноге. После травмы, полученной несколько лет назад, он перенес ряд операций, в том числе, и за границей, однако окончательно решить проблему так и не получилось.

Как информирует «Московский Комсомолец», Юрий Михайлович продолжает страдать от боли.

«Трудно сказать, что стало получше. Боль не проходит. Я понимаю, что нужно очень много времени, чтобы она прошла. Пока болит, конечно», - сообщил композитор.

Сам Антонов свою жизнь вне России не мыслит. Но и не осуждает тех представителей шоу-бизнеса, которые уехали из страны, считая, что это их личный выбор.

«Не ищите во мне человека, который будет махать шашкой налево и направо. Я их не хочу даже комментировать. Уехали и уехали. Это их дело. У них есть своя голова на плечах, пусть они отвечают за свои действия сами», - сказал он журналистам МК.