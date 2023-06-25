Грудь Бейонсе выпала из платья в разгар концерта
СМИ, специализированные на жизни знаменитостей, рады-радёшеньки: Бейонсе вновь дала повод.
Минувшей ночью в Сети появился ролик с концерта артистки в Германии, в Гамбурге, на котором достоинства певицы рвутся наружу из и без того нескромного наряда Бейонсе, пока она совершает некоторые па.
Один из танцоров заметил опасную ситуацию, и, буквально прикрыв работодателя своим телом, в танце указал ей на оплошность, поправляя платье и тем "предотвращая катастрофу".
Это дает певице время сориентироваться и проследовать за кулисы, дабы привести будоражащий гардероб в порядок.
Забавно, что конфуз случился на треке Break My Soul. Спаситель - один из участников французского танцевального проекта Les Twins.
41-летняя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер - певица, актриса, танцовщица, продюсер, экс-участница группы Destiny's Child и одна из самых популярных и преуспевающих современных артисток. Break My Soul - супершлягер Renaissance, прошлогоднего альбома Бейонсе.
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