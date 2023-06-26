Певец Игорь Наджиев рассказал о помешавшей его карьере Алле Пугачевой

«Я и сам был удивлен результатом. Поэт Михаил Исаевич Танич (один из членов жюри) мне признался тогда: "Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Все было заранее известно". Другие члены жюри рассказали мне, что наша любимая и уважаемая Алла Пугачева сказала: "Наша эстрада может только одного "принца" (Киркорова — прим. «Ленты.ру») вынести. Второму не бывать"», — поведал исполнитель.