Пригожин рассказал о своем отношении к мемам с его упоминаниием

«Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слёзы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, это мне напоминает какое-то кино художественное. Многие пишут мне напрямую: "Йося, хватит, остановись!". Ну, просто бред. Что ты по этому поводу скажешь? Они не вникают», - подчеркнул Пригожин