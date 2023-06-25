Пригожин рассказал о своем отношении к мемам с его упоминаниием

Пригожин пожаловался, что стал героем мемов
В социальных сетях и ранее появлялись шутки на тему одинаковых фамилий двух Пригожиных – Евгения, главного «вагнеровца» и бизнесмена и Иосифа, музыкального продюсера. Но сейчас, после повергнувшей в шок страну истории с военным выступлением Евгения Пригожина, интернет пестрит множеством мемов, где обыгрывается тема тезок.
И, если Евгений Пригожин никак не комментирует ситуацию и возможно, вообще не обращает на нее внимания, то Иосифу Пригожину, как лицу медийному, она совсем не нравится
Так, продюсер рассказал РИА Новости, что мемы, безусловно, приносят пользу, поскольку помогают людям справиться со стрессом, но вчера ему было не смешно от таких шуток.
«Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слёзы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, это мне напоминает какое-то кино художественное. Многие пишут мне напрямую: "Йося, хватит, остановись!". Ну, просто бред. Что ты по этому поводу скажешь? Они не вникают», - подчеркнул Пригожин
Ранее продюсер Иосиф Пригожин на YouTube-шоу «Макарена» признался, что разочаровался в друзьях после слитой в сеть телефонной беседы якобы Пригожина с его товарищем, предпринимателем Фархадом Ахмедовым.