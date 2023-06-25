Алсу поделилась неприятными впечатлениями от Амстердама
Певица Алсу с семьей сейчас отдыхает за рубежом. Алсу много лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. В своем микроблоге певица выкладывает фото- и видеоотчеты своих путешествий, - пишет teleprogramma.pro.
Алсу побывала в Нидерландах. Амстердам, крупнейший город страны, произвел на нее неоднозначное впечатление. С одной стороны, архитектура показалась звезде сказочно красивой, с другой ее неприятно поразили грязь на улицах и множество неадекватных людей.
«Все очень красочно и колоритно, интересная архитектура, сотни каналов и красивых мостов, средневековые здания, музеи, но, честно скажу, толпы несколько странных людей и горы мусора на пешеходных улочках немного испортили впечатление», — пожаловалась Алсу.
В 2000 году Алсу представляла Россию на Евровидении и заняла второе место. Она исполнила песню Solo на английском языке. До победы Димы Билана в 2008 году второе место Алсу было самым высоким достижением России в этом конкурсе. А в 2009 году Алсу была ведущей финала «Евровидения», проходившего в Москве.