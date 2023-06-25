Сафронов рассказал, как Юдашкин распорядился бизнесом
Никас Сафронов, давний друг Валентина Юдашкина, рассказал, что с Домом моды и после смерти его основателя все будет в порядке. Модельер знал, что неизлечимо болен, и сделал все для дальнейшего сохранения бизнеса, - пишет РИА Новости.
«С Зайцевым все обошлось очень странно — там дележи, споры, ругань, скандалы... А у Юдашкина все законно. Марина, она и вела все его дела, она финансист. Он подготовил все», — сказал Сафронов.
Смерть Валентина Юдашкина не была неожиданностью. Долгие годы кутюрье боролся с онкологией.
Не стало Валентина Абрамовича 2 мая. Похоронили Юдашкина на Троекуровском кладбище. Проведя после похорон в Москве 40 дней, его дочь Галина, унаследовавшая модный бизнес отца, уехала в Гонконг, где ее ждала работа. А вслед за ней, как оказалось, уехала и вдова модельера.
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