Сафронов рассказал, как Юдашкин распорядился бизнесом

Никас Сафронов, давний друг Валентина Юдашкина, рассказал, что с Домом моды и после смерти его основателя все будет в порядке. Модельер знал, что неизлечимо болен, и сделал все для дальнейшего сохранения бизнеса, - пишет РИА Новости.

© Телеграм

«С Зайцевым все обошлось очень странно — там дележи, споры, ругань, скандалы... А у Юдашкина все законно. Марина, она и вела все его дела, она финансист. Он подготовил все», — сказал Сафронов.

Смерть Валентина Юдашкина не была неожиданностью. Долгие годы кутюрье боролся с онкологией.