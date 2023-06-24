Пегова сообщила о проблеме со здоровьем

Ирина Пегова в июне отмечает юбилей. Звезде сериалов «Моя мама – шпион» и «Супер Бобровы» исполнится 45 лет. К дню рождения Пегова активно худела, и ей удалось существенно сбросить вес. Она признавалась, что рассталась с 15 килограммами.

У актрисы Ирины Пеговой всегда было много поклонников разного пола и возраста. Артистка не скрывает, что очень любит общаться с ними, правда иногда любители ее творчества бывают не совсем адекватными. Знаменитость рассказала, что среди ее поклонников есть «странные, страшные и даже жуткие» личности, настойчивое внимание которых Пеговой не очень нравится.