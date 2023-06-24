Пегова сообщила о проблеме со здоровьем
Ирина Пегова в июне отмечает юбилей. Звезде сериалов «Моя мама – шпион» и «Супер Бобровы» исполнится 45 лет. К дню рождения Пегова активно худела, и ей удалось существенно сбросить вес. Она признавалась, что рассталась с 15 килограммами.
Сейчас поклонники, напротив, обеспокоены и просят ее остановиться, – многие считают, что из-за похудения звезда сильно постарела, - пишет портал vokrug.tv.
Также Ирина пожаловалась на возрастные изменения. Она сообщила о ухудшении зрения.
«Все, дожила, при -8, +1 прибавилось! Читаю в очках!», - написала артистка в микроблоге.
У актрисы Ирины Пеговой всегда было много поклонников разного пола и возраста. Артистка не скрывает, что очень любит общаться с ними, правда иногда любители ее творчества бывают не совсем адекватными. Знаменитость рассказала, что среди ее поклонников есть «странные, страшные и даже жуткие» личности, настойчивое внимание которых Пеговой не очень нравится.