В Нижнем Новгороде отменили концерт Димы Билана

В Нижнем Новгороде отменили концерты Димы Билана и Линды. Об этом губернатор региона Глеб Никитин рассказал в Телеграм-канале.

Выступления певцов были приурочены к празднованию Дня молодежи. В этом году Нижний Новгород был назван Молодежной столицы России. Для гостей праздника подготовили большую программу, но ее пришлось изменить по решению оперштаба.

В рамках оперштаба обсудили корректировку запланированных мероприятий.

«Принято решение отменить музыкальные выступления приглашенных артистов: Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке "Швейцария"», - написал Глеб Никитин.

При этом праздничная площадка на площади Минина и Пожарского будет работать. Там молодым людям рассказывают о возможностях для карьеры и самореализации. Состоится также и церемония закрытия праздника.

«Что касается церемонии закрытия Дня молодежи на стадионе — это одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодежи в этот день. И оно состоится», — отметил глава региона.