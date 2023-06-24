Киркоров назвал мистическим совпадением гибель батискафа у «Титаника»
Филипп Киркоров убежден, что гибель пяти туристов и членов экипажа батискафа OceanGate, отправившегося к месту трагедии «Титаника», была не случайной. Об этом певец написал в своем микроблоге, - рассказывают 7days.ru.
«И снова с этим великим кораблем связана трагедии, и снова совпадения, мистика даже какая-то. Одно дело, когда это исследовательские экспедиции или съемочные, цель которых рассказать историю трагедии. Совсем другое: развлечения. Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни. Царство небесное погибшим, вечная память пассажирам "Титаника"», - отметил Киркоров.
Исполнитель надеется, что туристы более не будут тревожить останки корабля, ставшего могилой для полутора тысяч людей, ради праздного любопытства.
В последнем выпуске подкаста «You Want A Scandal Now?» Киркоров рассказал, что после участия в съемках программы «Концерты» к нему «приклеилось» новое прозвище — Примадонн. Судя по всему, оно певцу понравилось.