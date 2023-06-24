Киркоров назвал мистическим совпадением гибель батискафа у «Титаника»

«И снова с этим великим кораблем связана трагедии, и снова совпадения, мистика даже какая-то. Одно дело, когда это исследовательские экспедиции или съемочные, цель которых рассказать историю трагедии. Совсем другое: развлечения. Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни. Царство небесное погибшим, вечная память пассажирам "Титаника"», - отметил Киркоров.