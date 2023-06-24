Варшавер прокомментировал слухи о Кравченко

«Все это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют Татьяне Эдуардовне. Она уникальная актриса, народная артистка, причем народная не только по званию, но и по любви зрителя. Но, к сожалению, вокруг вьется много бездарных артистов. И вот таким образом возникают всякие выдумки про незаурядных личностей, про людей, которые своим талантом украшают российскую сцену. А вообще, мы гордимся, что у нас в театре есть такая замечательная актриса, как Татьяна Эдуардовна Кравченко. И придумывать, что она позволяет себе какие-то излишества, мы не позволим», - жестко высказался руководитель театра.