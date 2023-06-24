Варшавер прокомментировал слухи о Кравченко
Татьяна Кравченко вновь оказалась в центре скандала. Ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем. В социальных сетях обсуждают фотографию, на которой народную артистку России ведут под руки.
Журналисты издания Teleprogramma.pro попросили Марка Варшавера, директора театра «Ленком», где служит Татьяна Кравченко, прокомментировать неприятную ситуацию.
«Все это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют Татьяне Эдуардовне. Она уникальная актриса, народная артистка, причем народная не только по званию, но и по любви зрителя. Но, к сожалению, вокруг вьется много бездарных артистов. И вот таким образом возникают всякие выдумки про незаурядных личностей, про людей, которые своим талантом украшают российскую сцену. А вообще, мы гордимся, что у нас в театре есть такая замечательная актриса, как Татьяна Эдуардовна Кравченко. И придумывать, что она позволяет себе какие-то излишества, мы не позволим», - жестко высказался руководитель театра.
Ранее звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко рассказала о тяжелом положении сестры в Донецке. По словам актрисы, она не хочет покидать город, несмотря на предложение помощи. Кравченко поддерживает связь со своими родственниками. Сама Кравченко поддерживает Россию и спецоперацию в защиту мирного населения Донбасса. Она не понимает коллег, которые критикуют миссию Москвы.