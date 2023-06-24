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Варшавер прокомментировал слухи о Кравченко

Татьяна Кравченко вновь оказалась в центре скандала. Ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем. В социальных сетях обсуждают фотографию, на которой народную артистку России ведут под руки.

Варшавер прокомментировал слухи о Кравченко
© РИА Новости

Журналисты издания Teleprogramma.pro попросили Марка Варшавера, директора театра «Ленком», где служит Татьяна Кравченко, прокомментировать неприятную ситуацию.

«Все это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют Татьяне Эдуардовне. Она уникальная актриса, народная артистка, причем народная не только по званию, но и по любви зрителя. Но, к сожалению, вокруг вьется много бездарных артистов. И вот таким образом возникают всякие выдумки про незаурядных личностей, про людей, которые своим талантом украшают российскую сцену. А вообще, мы гордимся, что у нас в театре есть такая замечательная актриса, как Татьяна Эдуардовна Кравченко. И придумывать, что она позволяет себе какие-то излишества, мы не позволим», - жестко высказался руководитель театра.

Ранее звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко рассказала о тяжелом положении сестры в Донецке. По словам актрисы, она не хочет покидать город, несмотря на предложение помощи. Кравченко поддерживает связь со своими родственниками. Сама Кравченко поддерживает Россию и спецоперацию в защиту мирного населения Донбасса. Она не понимает коллег, которые критикуют миссию Москвы.

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