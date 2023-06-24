Стало известно, где находится Никита Михалков

В этом году у Никиты Михалкова неоднократно возникали проблемы со здоровьем. После новогодних праздников знаменитый кинорежиссер был госпитализирован, затем в начале лета он вновь попал в клинику.

Правда, супруга автора и ведущего программы «Бесогон» Татьяна Михалкова тогда заявляла, что муж просто проходит плановую проверку. Однако поклонники всерьез беспокоились из-за состояния здоровья немолодого Никиты Сергеевича. Об этом сообщает портал vokrug.tv

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Но в свете последних новостей можно полагать, что Михалков чувствует себя хорошо. В социальной сети в ВКонтакте в сообществе активистов Нижнего Новгорода выложен снимок режиссера, где он выглядит прекрасно и даже позирует без трости.

Сейчас в Нижнем Новгороде Никита Сергеевич представляет Центр театра и кино и свой спектакль «12» по одноименному фильму, - сообщают активисты.