Стало известно, где находится Никита Михалков
В этом году у Никиты Михалкова неоднократно возникали проблемы со здоровьем. После новогодних праздников знаменитый кинорежиссер был госпитализирован, затем в начале лета он вновь попал в клинику.
Правда, супруга автора и ведущего программы «Бесогон» Татьяна Михалкова тогда заявляла, что муж просто проходит плановую проверку. Однако поклонники всерьез беспокоились из-за состояния здоровья немолодого Никиты Сергеевича. Об этом сообщает портал vokrug.tv
Но в свете последних новостей можно полагать, что Михалков чувствует себя хорошо. В социальной сети в ВКонтакте в сообществе активистов Нижнего Новгорода выложен снимок режиссера, где он выглядит прекрасно и даже позирует без трости.
Сейчас в Нижнем Новгороде Никита Сергеевич представляет Центр театра и кино и свой спектакль «12» по одноименному фильму, - сообщают активисты.
Никите Михалкову 77 лет. Он является обладателем «Оскара», а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».