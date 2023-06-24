Эксперт рассказал о состоянии здоровья Стаса Пьехи

В последнее время в СМИ и социальных сетях появились тревожные новости о состоянии здоровья Стаса Пьехи. Прошла информация, что он был госпитализирован и попал в реанимацию. Позднее внук Эдиты Пьехи сам вышел на связь и объяснил, что у него проблемы с сердцем.

Дмитрий Шимко, нумеролог и астротиполог в беседе с "Дни.ру" решил успокоить поклонников артиста.

«На самом деле я не уверен, что это что-то катастрофическое. У него этот год дан для лечения, зализывания ран и так далее. Дело в том, что у него и следующий год может идти с остатками болезней», – сделал прогноз эксперт.

Ранее в микроблоге Пьеха поблагодарил всех за внимание и заботу и призвал своих поклонников заниматься спортом и расстаться с вредными привычками.