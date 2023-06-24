Киркоров рассказал, кто назвал его «Примадонном»

Филипп Киркоров признался, что титулом «Примадонн» не сам себя наградил. Король российской поп-музыки стал ведущим шоу, где идет обсуждение новостей отечественного шоу-бизнеса; также Филипп отвечает на вопросы зрителей, - пишет ФАН.

В последнем выпуске подкаста «You Want A Scandal Now?» Киркоров рассказал, что после участия в съемках программы «Концерты» к нему «приклеилось» новое прозвище — Примадонн. Судя по всему, оно певцу понравилось.

«Не я это придумал. Все это случилось из-за команды «Камызяки». С их легкой руки меня теперь все называют Примадонном», — объяснил он.

Певец Филипп Киркоров воспитывает двух наследников — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. В конце июня мальчику исполнится 11 лет, и в честь радостного события состоится пышное торжество. Также Киркоров признался, что исполнится и мечта сына.