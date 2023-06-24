Стало известно, почему Чернышев не участвует в летнем шоу Навки

В олимпийском «Сочи Парке» стартовал летний сезон шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Ранее в постановке главную роль исполнял Петр Чернышев. Но сейчас его имени в списке участников шоу нет.

Поклонников Анастасии Заворотнюк эта ситуация насторожила. Участие в шоу приносит Петру миллионный доход, который столь необходим для лечения супруги. Появились даже версии, что состояние актрисы ухудшилось и муж неотлучно находится при ней.

Однако Никита Михайлов, хореограф ледовых шоу Татьяны Навки, объяснил, что летом Петр занят подготовкой других проектов. С приходом зимнего сезона он вернется к своей обычной работе в шоу Татьяны Навки, - информирует портал popcornnews.ru.

«Петр занимается шоу на роликах, которое проходит в Москве. Зимой вы наверняка их увидите вместе, а летом просто есть разные проекты», - заявил Михайлов.