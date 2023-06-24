Продюсер высказался о нападках Наргиз на российских коллег
Наргиз Закирова накануне резко высказалась по поводу концерта Ирины Дубцовой в Ташкенте. Наргиз заявила, что Дубцовой и остальным российским артистам незачем появляться в Узбекистане.
«Чего вся эта шваль в Ташкент прется?» — возмутилась Закирова.
Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему бывшая звезда Максима Фадеева столь агрессивна по отношению к коллегам. Павел уверен, что певицей руководят обида и злость - в мае 2022-го Закировой запретили въезд в нашу страну на 50 лет за антироссийскую позицию. Таким образом исполнительница потеряла все, что имела в нашей стране, - пишет СтарХит.
«Я думаю, Наргиз сидит где-то в Америке, ничего у нее там не получается, максимум выступает в каких-то ресторанчиках и исходит желчью из-за того, что здесь продолжается шоу-бизнес, индустрия, концерты у ее коллег, а она все это потеряла в один миг», — сказал Рудченко.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова не добилась бы успеха без помощи продюсера Максима Фадеева. Сам Фадеев признавался, что не жалеет о сотрудничестве, поскольку за время работы с Наргиз «в нее было вложено много любви и человеческого добра».