Продюсер высказался о нападках Наргиз на российских коллег

«Я думаю, Наргиз сидит где-то в Америке, ничего у нее там не получается, максимум выступает в каких-то ресторанчиках и исходит желчью из-за того, что здесь продолжается шоу-бизнес, индустрия, концерты у ее коллег, а она все это потеряла в один миг», — сказал Рудченко.