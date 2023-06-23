Деми Мур обвинили в нарушении правил королевских скачек

Актриса Деми Мур нарушила правила королевских скачек в Аскоте и подверглась критике. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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60-летняя Деми Мур появилась на ипподроме в графстве Беркшир в третий день королевских скачек в Аскоте. Она была одета в голубое платье без рукавов Emilia Wickstead из коллекции весна-лето 2023. Его дополнили белая шляпка, миниатюрная сумка и туфли-лодочки.

Звезда фильмов «Привидение» и «Солдат Джейн» привезла с собой своего питомца — собаку породы чихуахуа по кличке Пилаф, нарушив тем самым правила знаменитых конных соревнований. Согласно им, на ипподром не допускаются никакие животные, за исключением собак-поводырей.

Поклонники Деми Мур сделали ей замечание в социальных сетях. «Не думаю, что собак пускают в Аскот», «Может, стоило оставить собаку дома?», «Оставь собаку в покое», «Впервые вижу собаку на скачках», «Бедная собака», — возмутились интернет-пользователи в комментариях под соответствующей публикацией.