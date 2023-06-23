Охлобыстин рассказал о еще одном ДТП с участием нетрезвого Ефремова

Михаил Ефремов в 2020 году получил срок за ДТП, которое он устроил, находясь в нетрезвом состоянии. Об этой трагедии в то время немало говорилось. Но Иван Охлобыстин поделился малоизвестными деталями. Он упомянул, что ранее актер уже попадал в аварию.

По словам Ивана Охлобыстина, это случилось десять лет назад. Об обстоятельствах того ДТП он говорить не стал, но рассказал, что это оказало сильное воздействие на Михаила Ефремова. С тех пор он стал бояться водить машину в нетрезвом виде. Если было застолье, то за ним приезжал водитель.

"Выпивал, он пьющий человек — да. Но у него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории. И он дал себе зарок не пить (за рулем). Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль", - рассказал Иван Охлобыстин в шоу "Так сказать".