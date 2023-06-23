В Ростове-на-Дону требуют отмены концерта Арбениной

Стенякина написала письмо директору культурно-спортивного комплекса «Экспресс», где должен пройти концерт Арбениной, с просьбой отменить мероприятие. Депутат заявила, что артистка критиковала специальную военную операцию на Украине и выступала против присоединения Крыма в 2014 году. По словам Стенякиной, Арбенина не поддерживает СВО и отказывается выступать на Донбассе. Она назвала певицу «сепаратистки настроенной».

«На мой взгляд, и взгляд моих избирателей, артисты, музыканты, другие деятели искусств, выступающие публично с подобного рода риторикой, не имеют морального права зарабатывать деньги на концертной деятельности в России», — заявила Стенякина.

5 июня Арбенина сообщила, что переносит свои выступления, запланированные на первую половину июня. Они должны были пройти на 7 июня в Нальчике, 8 июня в Ростове-на-Дону, 12 июня в Краснодаре и 13 июня в Волгограде. Певица призналась, что из-за состояния здоровья не может провести мероприятия. Концерты перенесены на вторую половину июня. 27 июня пройдет выступление в Ростове-на-Дону, 28 июня — в Краснодаре, 29 июня — в Сочи.