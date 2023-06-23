Надежда Бабкина планирует посетить Херсонскую и Запорожскую области
Народная артистка России Надежда Бабкина вместе с ансамблем "Русская песня" планирует посетить Херсонскую и Запорожскую области. Об этом она сообщила журналистам в пятницу в ходе пресс-конференции в Краснодаре.
"Как только сигнал появится, мы обязательно поедем, <...> коллективом полным, у нас это стоит в планах", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о планах посетить Херсонскую и Запорожскую области.
Бабкина уточнила, что предполагаемые сроки поездки еще неизвестны.
Также она отметила, что творческая составляющая мирной жизни возрождается в новых регионах России.
"Коллективы сейчас зарождаются, собираются. С народом надо работать, общаться, выходить к ним", - добавила артистка.
Бабкина провела в пятницу пресс-конференцию в Краснодаре в преддверии старта в регионе Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России".