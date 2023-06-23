Тиктокер Даня Милохин заявил, что боится возвращаться в Россию

Блогер и музыкант Даня Милохин недавно заявил, что собирается вернуться в Москву, однако публика отреагировала на такое заявление весьма прохладно. Немногим позже звезда TikTok'а заявил, что его напугала реакция Первого канала. Милохин счел, что в Москве его не ждут и передумал возвращаться.

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— Повременю, чуваки. Пока боюсь, — сказал он.

Дело в том, что в октябре прошлого года Милохин, во время съемок популярного теле-шоу «Ледниковый период», которое возвело молодого человека на пик популярности, заявил, что устал и уехал. Из-за этого пришлось искать нового партнера по танцам для Евгении Медведевой.

Из-за этого поступка блогера негласно объявили персоной нон-грата, патриотично настроенные люди однозначно требуют не пускать Милохина обратно, так как он развращает молодежь своей деятельностью. Особенно тому послужило его решение уехать в Дубай, где он исполнял песни не патриотического содержания в компании украинского блогера Артура Бабича.

Как сообщали близкие Милохина, он хочет вернуться на Родину, потому что у него кончаются деньги и не на что жить. Однако, сейчас музыкант не спешит этого делать, пишет StarHit.