Певица Слава спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем

Певица Слава (Анастасия Сланевская) поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, как проводит время с бывшим мужем Анатолием Данилицким.

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В ролике Слава вместе с экс-супругом играют в «крокодила» — Данилицкий показывал слова, которые нужно было угадать.

«Ой, все. Как же я его люблю! Наш Толюся! Если что, это мы играем в «крокодила», — поделилась звезда.

В комментариях поклонники предположили, что Слава снова завела роман с бывшим мужем.

«Уже нового не ищешь, Настя?» — спросила пользовательница сети.

«А мне вообще непонятно, вы же расстались? И да, Настя, ты же сама объявила, что хочешь новой любви! Это как понимать-то?» — написала фанатка.

Поклонники разделились на два мнения — одни поздравили Славу с воссоединением, другие заявили, что Данилицкий слишком стар для нее.