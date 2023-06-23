На Троекуровском кладбище появится памятник Шатунову

Памятник певцу Юрию Шатунову установят 6 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Аркадия Кудряшова.

Часть праха артиста захоронена на Троекуровском кладбище. Памятник в полный рост изготовят из бронзы и поставят на могиле к 50-летию певца.

«6 сентября, у нас дата не менялась, на юбилей он будет, в 10 часов утра... на Троекуровском кладбище», — сказал Кудряшов.

Юрий Шатунов (1973-2022) — советский и российский певец, солист группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год.