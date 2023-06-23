На Троекуровском кладбище появится памятник Шатунову

Памятник певцу Юрию Шатунову установят 6 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Аркадия Кудряшова.
Часть праха артиста захоронена на Троекуровском кладбище. Памятник в полный рост изготовят из бронзы и поставят на могиле к 50-летию певца.
«6 сентября, у нас дата не менялась, на юбилей он будет, в 10 часов утра... на Троекуровском кладбище», — сказал Кудряшов.
Юрий Шатунов (1973-2022) — советский и российский певец, солист группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год.
Ранее фанаты певца Юрия Шатунова попросили депутата Госдумы Дмитрия Гусева помочь назвать именем артиста сквер в центре Москвы. 23 июня в 17:00 в сквере, который предлагают назвать в честь Шатунова, пройдет мероприятие его памяти.
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