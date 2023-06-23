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Директор шоумена Нагиева опровергла сообщения о его эмиграции

Директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Елена Шайкина опровергла сообщения об эмиграции шоумена. Об этом она рассказала в интервью «Абзацу».

Директор Нагиева отреагировала на слухе об отъезде шоумена из России
© РИА Новости

«Дмитрий на месте. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует», — отреагировала на слухи об отъезде ведущего из России она.

По словам директора, сейчас Нагиев активно занят в новых проектах.

«Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает», — заверила она.

Весной 2023 года Нагиев взял творческий отпуск на Первом канале. СМИ сообщали о его эмиграции, но он опровергал слухи. 21 июня 2023 года его заметили на съемках в Москве.

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