Директор Нагиева отреагировала на слухе об отъезде шоумена из России

Директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Елена Шайкина опровергла сообщения об эмиграции шоумена. Об этом она рассказала в интервью «Абзацу».

«Дмитрий на месте. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует», — отреагировала на слухи об отъезде ведущего из России она.

По словам директора, сейчас Нагиев активно занят в новых проектах.

«Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает», — заверила она.