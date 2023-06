Голос Перестройки и 90-х: куда исчезли Modern Talking

Modern Talking возникли в Гамбурге в 1984 году. Годом ранее начинающий композитор и продюсер Дитер Болен искал вокалиста для исполнения композиции «Was macht das schon» — кавер-версии песни F.R. David «Pick Up The Phone». На его призыв откликнулся начинающий певец Томас Андерс. В течение года дуэт записал пять синглов на немецком языке. Самым успешным из них стал трек «Wovon träumst du denn», который попал в местные хит-парады.

29 октября следующего года Болен и Андерс выпустили первый англоязычный сингл «You're My Heart, You're My Soul», впоследствии ставший мировым суперхитом. На группу обрушилась бешеная популярность. Первый альбом группы The First Album также имел огромный успех.