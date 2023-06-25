Голос Перестройки и 90-х: куда исчезли Modern Talking

20 лет назад свой последний концерт отыграла немецкая группа Modern Talking. 21 июня 2003 года коллектив в последний раз выступил перед зрителями в Берлине. Задолго до этих событий в эпоху позднего СССР, вступившего на путь Перестройки и гласности, европейский дуэт пользовался дикой популярностью у советских, а потом и российских граждан. Клипы Modern Talking крутили по ТВ, а их голоса звучали на дискотеках во всех союзных республиках.

Modern Talking возникли в Гамбурге в 1984 году. Годом ранее начинающий композитор и продюсер Дитер Болен искал вокалиста для исполнения композиции «Was macht das schon» — кавер-версии песни F.R. David «Pick Up The Phone». На его призыв откликнулся начинающий певец Томас Андерс. В течение года дуэт записал пять синглов на немецком языке. Самым успешным из них стал трек «Wovon träumst du denn», который попал в местные хит-парады.

Видео дня

29 октября следующего года Болен и Андерс выпустили первый англоязычный сингл «You're My Heart, You're My Soul», впоследствии ставший мировым суперхитом. На группу обрушилась бешеная популярность. Первый альбом группы The First Album также имел огромный успех.

В 1987 году между фронтменами Modern Talking возникли серьезные разногласия, которые привели к первому распаду группы. Считается, что решающую роль в конфликте сыграла жена Томаса Нора Баллинг, которая была одной из бэк-вокалисток коллектива, а также личным визажистом и менеджером Андерса.

После распада Томас начал сольную карьеру и уехал в США, но добился большого успеха лишь в странах Латинской Америки во многом благодаря хитам Modern Talking. Дитер Болен основал группу Blue System, с которой выступал в Европе и странах бывшего СССР.

Лишь в 1998 году дуэт смог преодолеть старые разногласия и вновь вернуться на сцену. Их новый альбом Back For Good стал четырежды платиновым в Германии и платиновым в других странах Европы. Всего было продано 26 млн копий пластинки.

И в этот раз лидеры дуэта не смогли сосуществовать вместе. Летом 2003 года Томас отправился в сольный тур в США, что крайне не понравилось Дитеру. Возникший конфликт, как и 15 лет назад, вновь привел распаду группы.

После распада дуэта Дитер Болен в своей второй автобиографии «За кулисами» обвинил напарника в присвоении денег дуэта. В ответ Томас Андерс подал в суд на Дитера и в итоге выиграл дело.

В настоящее время оба участника продолжают вести сольную творческую деятельность, во многом опираясь на наследие Modern Talking.