Певец Дмитрий Маликов дал совет молодым артистам

«В 18 лет поступил в консерваторию, стал знаменитым артистом. За все эти годы мало что изменилось с точки зрения моих нагрузок. Надо стараться держать режим, высыпаться, поддерживать какие-то спортивные нагрузки, и ты тогда будешь со всем справляться», — считает Маликов.