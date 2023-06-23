Певец Дмитрий Маликов посоветовал молодым артистам высыпаться и соблюдать режим
Певец Дмитрий Маликов дал совет молодым артистам в беседе с ТАСС.
«В 18 лет поступил в консерваторию, стал знаменитым артистом. За все эти годы мало что изменилось с точки зрения моих нагрузок. Надо стараться держать режим, высыпаться, поддерживать какие-то спортивные нагрузки, и ты тогда будешь со всем справляться», — считает Маликов.
Исполнитель отметил, что невозможно предсказать, станет ли артист популярным или потеряет любовь публики после одной удачной песни. Маликов призвал не останавливаться перед трудностями и много работать, чтобы достичь успеха.
«Нужно просто после первого успеха еще больше работать и не почивать на лаврах», — заверил артист.
Он заявил, мир шоу-бизнеса довольно сложный, и для достижения результата стоит надеяться только на собственные усилия.
Маликов признался, что сначала не верил, что станет популярным музыкантом. По его словам, он не сразу понял, что захочет стать артистом. Однако за 35 лет творческой карьеры у Маликова ни разу не возникло мысли уйти из профессии.